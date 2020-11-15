Наставник збірної України вважає, що гравці отримали великий досвід.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумок матчу 5-го туру Ліги націй на виїзді проти Німеччини (1:3).

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Фахівець дав коментар в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"В цілому намагалися грати в наш футбол, моментами це виходило дуже добре. Ми грали проти добре організованої команди зі швидкими флангами, швидкими гравцями. Вони трохи перебудували гру, не так грали, як у Києві. Нам трохи складніше було сьогодні.

Вважаю, хлопці десь були близькі до нічиєї. Якби реалізували створені шанси, то, можливо, і заслужили б нічию.

Ми створюємо моменти, у команди є малюнок. Для нас це божевільний досвід - грати з такими командами на такому рівні. Незважаючи на всі ситуації, ми мали можливість перевірити багатьох гравців. Багато з них дуже себе добре проявили", - сказав Шевченко.

Тренер додав, що кадрові втрати через коронавірус вплинули на гру команди:

"Однозначно, нам не вистачало чотирьох гравців - це дуже сильно вдарило по нас. План на гру не будується, тільки виходячи з основного складу. Це і додаткові заміни. У нас були гравці, які, виходячи на заміну, посилювали гру. Сьогодні у нас цього не було.

На багатьох позиціях у нас не вистачало гравців. Намагалися по можливості когось поміняти в кінці матчу, дати зіграти, дати комусь відпочити. На нас чекає дуже важкий матч у Швейцарії, будемо боротися".

Збірна України в Лізі націй: головне

У минулому поєдинку збірної України не могли допомогти чотири футболісти, які здали позитивні тести на коронавірус.

У день матчу обидві команди здали додаткові тести, після чого гру було вирішено не скасовувати.

Зустріч команд у першому колі завершилася перемогою збірної Німеччини з рахунком 2:1.

Матч заключного туру Ліги націй українці проведуть 17 листопада на виїзді проти Швейцарії.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок. У паралельному матчі квартету Іспанія і Швейцарія зіграли внічию з рахунком 1:1.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у іспанців - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців до Ліги B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.

У цьому розіграші Ліги націй Україна дебютувала в Лізі А, куди пробилася за підсумками виступу в сезоні 2018-2019.

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Автор: Данило Слесь