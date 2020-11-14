Команди показали результативний футбол у першій половині гри.

У Лейпцигу завершився перший тайм матчу 5-го туру групового етапу Ліги націй, в якому Німеччина приймає Україну.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Німеччина - Україна.

Німці почали поєдинок, діючи першим номером, але в одній з контратак українцям вдалося забити: Зубков боровся із захисником у штрафному майданчику суперника і встиг віддати пас на Яремчука, який завдав потужного удару без шансів для Ноєра.

Збірна Німеччини змогла зрівняти рахунок після обрізки Зінченка. Сане отримав передачу під час забігання, обіграв Матвієнка і прицільно пробив у нижній кут воріт Пятова.

На 33-й хвилині господарі вийшли вперед: Горецка прийняв м'яч у штрафному майданчику і навісив на Вернера, якому залишалося підставити голову. Варто також відзначити дальній удар Горецки в дев'ятку воріт, з яким впорався Пятов.

Збірна України також мала кілька потенційно небезпечних контратак, які довести до голу не вдалося.

Німеччина - Україна - 2:1 (після першого тайму)

Голи: Сане, 23, Вернер, 33 - Яремчук, 12

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Автор: Данило Слесь