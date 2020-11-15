Футболіст отримав порцію агресії на свою адресу в соцмережах.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко заявив про те, що йому і його близьким бажають смерті люди в соцмережах після поразки в матчі Ліги націй від Німеччини (1:3).

Читайте також"Не вистачало холоднокровності": футболісти збірної України - про поразку від Німеччини

Про це футболіст написав на своїй сторінці в Instagram, яку він закрив від усіх, крім підписників.

"Читаючи весь бруд, який вилився на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, в черговий раз переконався, який у нас народ і як вони вміють підтримувати.

На щастя чи жаль, попит вже такий, що помилятися на чужій половині поля вже не дозволено. За втрату м'яча на чужій половині поля, я повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті", - написав Зінченко.

Футболіст "Манчестер Сіті" попросив підтримки для команди від адекватної частини вболівальників:

"Відчуваючи відповідальність за поразку на собі, звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою".

Варто відзначити, що обрізка Зінченка призвела до одного з пропущених голів у грі з Німеччиною.

Збірна України в Лізі націй: головне

Матч відбувався в Лейпцигу і став п'ятим у групі для збірної України.

Гру заключного туру Ліги націй українці проведуть 17 листопада на виїзді проти Швейцарії.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.

Німеччина лідирує з 9 очками в активі, у іспанців - 8 пунктів. Швейцарія відстає від України на три очки.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.

Андрій Шевченко виділив позитивні моменти з поразки від Німеччини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь