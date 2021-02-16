Олександр Зінченко успішно зіграв проти Тоттенхема / фото REUTERS
Український футболіст Олександр Зінченко включений до символічної збірної за підсумками 24-го туру англійської Прем'єр-Ліги.
Команду тижня представив авторитетний портал WhoScored.
За матч з "Тоттенхемом", в якому "Ман Сіті" здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0, Зінченко отримав оцінку 7,8. Українець провів на полі всі 90 хвилин.
WhoScored.com
Нагадаємо, цього року Зінченко закріпився в основному складі "Сіті". Українець зіграв у дев'яти матчах АПЛ і в семи з них виходив на поле з перших хвилин.
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