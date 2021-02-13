Дубль Ілкая Гюндогана приніс 16-ту поспіль перемогу "містянам".

В рамках 24-го туру англійської Прем'єр-Ліги "Тоттенхем" програв "Манчестер Сіті" з рахунком 3:0.

"Блакитні" вийшли вперед завдяки голу хавбека Родрі з пенальті на 23-й хвилині. А в другому таймі дубль зробив німець Ілкай Гюндоган. Що дивовижно: другий гол Ілкай забив після асисту воротаря "Сіті" Едерсона.

У підсумку на табло 3:0. Українець Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин. Портал whoscored оцінив його роботу в 7,8 бала. Це найкраща оцінка серед захисників "Сіті" на рівні з Жоау Канселу - він теж має 7,8. Це взагалі четверта оцінка серед всіх гравців "містян".

Зауважимо, що для "Тоттенхема" ця поразка стала третьою поспіль на виїзді.

Нагадаємо, що команди зустрінуться 25 квітня у фіналі Кубка футбольної ліги на "Вемблі".

"Манчестер Сіті" - "Тоттенхем" 3:0

Голи: Родрі, 23 (пен.), Гюндоган 50, 66

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Ляпорт, Канселу, Стерлінг, Зінченко, Родрі, Сілва, Фоден, Гюндоган (Торрес, 69), Жезус (Махрез, 80).

"Тоттенхем": Льоріс, Санчес, Даєр, Девіс, Танганга, Хейб'єрг, Ламела (Бейл, 72), Моура (Аллі, 46), Ндомбеле (Сіссоко, 64), Сон Мін, Кейн.

АПЛ: положення команд

У трійці лідерів "Лестер" (46 очок), "Манчестер Юнайтед" (45) та "Манчестер Сіті" (53), у якого ще матч у запасі.

"Ліверпуль" залишився на четвертому місці. У "червоних" - 40 очок.

"Тоттенхем" опустився на 8 місце. "Шпори" мають 36 очків.

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Автор: Будрін Артем