Олександр Зінченко переживає знову період розквіту в топ-клубі Англії.

Футболіст збірної України Олександр Зінченко отримав компліменти від свого наставника - Хосепа Гвардіоли.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

"На мою думку, Зінченко відчуває себе комфортно на позиції лівого захисника. Я знаю, що він сказав би, що його амплуа – атакувальний півзахисник. Але, можливо, у нього немає швидкості для гри один в один, відчуття гола, щоб грати атакувального хава", - дав оцінку та критику Гвардіола.

Проте одразу розкрив інший бік медалі та засипав українця похвалою.

"Для нашої побудови гри він має фундаментальне значення, він прекрасно розуміє гру. Алекс знає, як грати і приймати рішення. Він виступає на хорошому рівні. Його поведінка з м'ячем – те, що нам потрібно. Він завжди дуже розумно діє в тактичному плані, навіть в захисті", - захоплюється екс-тренер "Барселони" та "Баварії".

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"Саша приділяє багато уваги рішенням, не помиляється в прийнятті рішень. Алекс зробив приголомшливий крок вперед в останні тижні, зіграв важливі матчі проти "Челсі" та "МЮ". Зінченко виступає на високому рівні", - завершив думку тренер.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 12 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже п'ять разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем