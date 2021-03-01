Український футболіст вміє дивувати вболівальників.

"Манчестер Сіті" показав трюк, який українець Олександр Зінченко виконав під час одного з тренувань команди.

Відео було опубліковано в офіційному Instagram-акаунті "Сіті".

Набиваючи м'яч головою, українець розкрутив сферу, після чого довго утримував її на голові в обертовому стані.

"І зі своїм наступним трюком...", - йдеться у підписі до відео.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті "був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 18 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже 10 разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті", а в лютому українець встановив рекорд "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

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Автор: Антон Дудар