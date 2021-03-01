Олександр Зінченко здивував фанатів / фото instagram.com/zinchenko_96
"Манчестер Сіті" показав трюк, який українець Олександр Зінченко виконав під час одного з тренувань команди.
Відео було опубліковано в офіційному Instagram-акаунті "Сіті".
Набиваючи м'яч головою, українець розкрутив сферу, після чого довго утримував її на голові в обертовому стані.
"І зі своїм наступним трюком...", - йдеться у підписі до відео.
Читайте також"У нас вдома є блокнот": дружина Зінченка розповіла, як футболіст конспектує Гвардіолу
Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті "був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок Англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 18 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.
- У 2021 році Зінченко вже 10 разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті", а в лютому українець встановив рекорд "Ман Сіті".
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram