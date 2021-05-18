Серед завдань нового головного тренера на наступний сезон - побудувати нову команду та покращити результати.

Керівництво футбольного клубу "Олександрія" представило нового головного тренера команди.

Як повідомляє прес-службу клубу, команду очолив Юрій Гура.

Зазначається, що 44-річний Гура є уродженцем міста Олександрії та працює в структурі клубу з літа 2014 року. Серед його досягнень є срібна медаль Другої ліги з "УкрАгроКомом" із подальшим виходом у Першу лігу.

У березні 2014 року Юрій Гура отримав тренерський диплом UEFA категорії PRO.

"Починається нова сторінка олександрійського футболу, яку на посту головного тренера команди буде писати Юрій Гура. Це рішення, як для мене, є логічним... Він багато років грав в Олександрії, багато років працював на різних тренерських посадах у нашому клубі", - зазначив президент ФК "Олександрія" Сергій Кузьменко.

За його словами, серед завдань нового головного тренера на наступний сезон - побудувати нову команду та покращити результати.

"Ми ставимо собі амбітні завдання повернутися до п’ятірки кращих команд, що дає великі перспективи. Я переконаний у тому, що ми будемо швидко будувати нову команду та запропонуємо нашим суперникам цікаву гру та хорошу боротьбу, а вболівальникам - яскравий і красивий футбол", - додав Кузьменко.

Сам Гура зазначив, що під його керівництвом команда спиратиметься на досвід основних гравців, при цьому намагатиметься омолоджувати склад.

"Важливо, щоб команда виглядала гідно на футбольному полі та демонструвала якісний футбол, який подобається нашим вболівальниками", - сказав новий наставник "Олександрії".

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Володимир Шаран: каденція в Олександрії

13 травня стало відомо, що Володимир Шаран залишив посаду головного тренера "Олександрії". Він очолював команду олександрійців сумарно 10 років: з січня 2010 року до грудня 2011 року та з 2013 року й до цього травня.

У сезоні 2016/2017 Шаран привів "Олександрію" до шостого місця в УПЛ і вперше в історії вивів клуб в Лігу Європи.

За підсумками сезону 2018/2019 років команда Шарана завоювала бронзові медалі УПЛ, а у сезоні 2019/2020 цей успіх дозволив зіграти їм у груповому раунді Ліги Європи. У сезоні 2020/2021 "Олександрія" фінішувала на 9-й позиції турнірної таблиці УПЛ.

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Автор: Олександр Топчій