23-річний бразилець Педрінью за крок від переходу в стан "гірників".

Донецький "Шахтар", який продовжив контракт зі своєю легендою, на фінальній стадії перемовин з португальською "Бенфікою" щодо купівлі бразильця Педрінью.

Про це повідомив агент хавбека "Бенфіки" Педрінью Вілл Дантас для blogvisaodemercado.

За словами менеджера угода вже майже підписана, а сума трансферу складе орієнтовно 18 мільйонів євро. Бразилець підпише 5-річний контракт.

"Кожен футболіст любить грати, особливо такий індивідуальний гравець, як Педрінью. З'явилася така можливість, Роберто Де Дзербі ця ідея сподобалася. Це не те, чого я хотів. Я б хотів, щоб він більше грав, контактував з уболівальниками, щоб довести те, що про нього говорили. Педрінью йде трохи сумним і розчарованим, але життя не завжди складається так, як ми хочемо. Завжди є якісь перешкоди на шляху", - заявив Дантас.

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Педрінью: кар'єра

Півзахисник з 2017 по 2020 рік в себе на батьківщині виступав за бразильський "Корінтіанс".

В минулому сезоні він поповнив склад лісабонської "Бенфіки" й відіграв за неї 19 матчів в національному чемпіонаті. Голами не відзначився у португальській Прімейрі.

Педрінью виступає за олімпійську збірну Бразилії та має хороші шанси поїхати на ігри в Токіо.

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Автор: Артем Будрін