Андрій П'ятов / фото УНІАН

Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій П'ятов, який після Євро-2020 завершить міжнародну кар'єру, пролонгував угоду з донецьким клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт розрахований на два роки й завершиться наприкінці сезону 2022/2023.

36-річний П'ятов провів 468 поєдинків у футболці "гірників". Це третій показник в історії клубу, а більше мають лише Даріо Срна (536) й Михайло Соколовський (485).

Страж воріт має за плечима 213 офіційних матчів за "Шахтар", де він зіграв "на нуль" не пропустивши м'яча.

Кар'єра Андрія П'ятова: цифри та факти

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Автор: Артем Будрін