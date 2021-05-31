Андрій П'ятов ще щонайменше два роки захищатиме кольори "гірників".

Голкіпер збірної України та "Шахтаря" Андрій П'ятов, який після Євро-2020 завершить міжнародну кар'єру, пролонгував угоду з донецьким клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий контракт розрахований на два роки й завершиться наприкінці сезону 2022/2023.

36-річний П'ятов провів 468 поєдинків у футболці "гірників". Це третій показник в історії клубу, а більше мають лише Даріо Срна (536) й Михайло Соколовський (485).

Страж воріт має за плечима 213 офіційних матчів за "Шахтар", де він зіграв "на нуль" не пропустивши м'яча.

Кар'єра Андрія П'ятова: цифри та факти

П'ятов виступає за "Шахтар" з липня 2007 року після переходу з "Ворскли".

З донецьким клубом П'ятов виграв десять титулів чемпіона України, 8 Кубків України, 5 Суперкубків України та 1 Кубок УЄФА.

П'ятов - на другому місці в історії за кількістю титулів чемпіона України (10 титулів).

Голкіпер "Шахтаря" був включений до рейтингу десяти найкращих воротарів 21 століття за кількістю матчів без пропущених голів, а також до рейтингу найвідданіших футболістів Європи.

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Автор: Артем Будрін