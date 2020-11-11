Україна зіграє в синій формі / фото УАФ

Стали відомі стартові склади збірних Польщі та України на товариський матч, який пройде в Хожуві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща-Україна.

Склади команд:

Збірна Польщі: Скорупський, Гумни, Валюкевич, Бохневіч, Рибус, Плахета, Кліх, Гуральски, Зелінськи, Мілик, Пьонтек

Збірна України: Лунін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Конопля, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Зазначимо, що Андрій Шевченко залишив поза заявкою на цей матч Тараса Степаненка та Дмитра Різника.

Польща - Україна: перед матчем

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Автор: Антон Дудар