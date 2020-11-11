Андрій Шевченко визначився зі складом на контрольну гру.

Стали відомі стартові склади збірних Польщі та України на товариський матч, який пройде в Хожуві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Польща-Україна.

Склади команд:

Збірна Польщі: Скорупський, Гумни, Валюкевич, Бохневіч, Рибус, Плахета, Кліх, Гуральски, Зелінськи, Мілик, Пьонтек

Збірна України: Лунін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Конопля, Зінченко, Макаренко, Коваленко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Зазначимо, що Андрій Шевченко залишив поза заявкою на цей матч Тараса Степаненка та Дмитра Різника.

Польща - Україна: перед матчем

Зустріч Польщі та України пройде в Хожуві 11 листопада при порожніх трибунах. Початок - о 21.45. Де дивитися матч на ТБ.

Гра з Польщею стане підготовчим етапом для збірної України перед заключними матчами в групі Ліги Націй 2020-2021. 14 листопада "жовто-сині" зіграють з Німеччиною в Лейпцигу, а 17 листопада в Люцерні проведуть матч проти швейцарської збірної.

Збірні України та Польщі зустрічалися між собою 8 разів - по 3 перемоги в активі кожної з команд, а ще 2 гри закінчувалися внічию.

9 листопада збірна України провела перше тренування в рамках підготовчого збору.

Екс-футболіст збірної України назвав цілі команди в товариському матчі з Польщею.

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Автор: Антон Дудар