З'явилася реакція Єжи Бженчека на результат контрольного матчу Польща - Україна.

Головний тренер збірної Польщі Єжи Бженчек підбив підсумки контрольного матчу зі збірною України, який завершився перемогою поляків.

Слова тренера наводить pzpn.pl.

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"Ми задоволені перемогою, але знаємо, що грали з сильною командою, яка в цьому матчі була краще. Нам пощастило в деяких моментах, вони не забили пенальті", - сказав Бженчек.

"Плюсом є те, що ми виграли в такій ситуації, хоча ми розуміємо, скільки помилок допустили, особливо в другому таймі, коли вели в два голи. Був відсутній розрахунок, було багато простих помилок, неточностей і, відповідно, розчарування під час матчу", - додав польський тренер.

Польща - Україна: підсумки матчу

Збірна України зазнала поразки з рахунком 0:2, не реалізувавши пенальті в першому таймі.

Українська збірна програла у другому товариському матчі поспіль.

Збірна України вчетверте поступилася Польщі в дев'яти особистих зустрічах при трьох перемогах і двох нічиїх.

Андрій Ярмоленко вдруге не реалізував пенальті в матчі за збірну України. Всього на його рахунку чотири реалізованих одинадцятиметрових з шести.

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада - в гостях команда Шевченка зіграє з Німеччиною в Лізі націй.

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Автор: Антон Дудар