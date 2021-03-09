ПСЖ - Барселона / фото REUTERS
10 березня в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" прийматиме "Барселону".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу ПСЖ - Барселона.
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ПСЖ - Барселона: де дивитися матч
Транслювати матч у прямому ефірі буде телеканал "Футбол 2".
Також протистояння французького та іспанського топ-клубів покаже медіасервіс MEGOGO.
Початок зустрічі - о 22.00.
ПСЖ - "Барселона": перед матчем
- Перша зустріч команд відбулася 16 лютого і завершилася розгромною перемогою ПСЖ з рахунком 4:1.
- "Барселона" і ПСЖ раніше чотири рази перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів (тричі - у чвертьфіналі і один раз - в 1/8 фіналу). Тричі переможцями з дуелей виходили каталонці. Остання і найбільш пам'ятна зустріч команд відбулася в 2017 році, коли після 0:4 в гостях "Барселона" перемогла 6:1 вдома.
- Французький молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став другим футболістом після українця Андрія Шевченка, якому вдалося оформити хет-трик на "Камп Ноу" у ворота "Барселони" в рамках Ліги чемпіонів.
- Неймар пропустить матч проти своєї колишньої команди. Він продовжує лікувати свою травму.
Судити матч буде бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.
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