Роман Беззубов, зокрема, представляв інтереси українського чемпіона світу U-20.

14 квітня в Ризі був убитий футбольний агент Роман Беззубов.

Про це повідомляє jauns.lv.

Вбивство сталося, коли Беззубов перебував за кермом свого Volkswagen. Він пригальмував, щоб поступитися дорогою, коли перед ним зупинився чорний BMW X5. З BMW відкрили стрільбу, в результаті якої агент був смертельно поранений.

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Беззубов встиг протаранити BMW, після чого Volkswagen виїхав за межі дороги і пробив огорожу. На кузові авто залишилися сліди від куль.

Зазначимо, що під час нападу на BMW були російські номери, але не виключено, що злочинці могли навмисне замінити їх. До вбивства були причетні як мінімум дві людини.

Відомо, що 41-річний Беззубов був агентом українського чемпіона світу U-20 Миколи Мусолітіна, який виступає за польську "Лехію", а також голкіпера Андрія Кожухаря, який грав за "Чорноморець" і латвійську "Вальміеру". Раніше Беззубов був футболістом і виступав у Латвії.

Увага! Кадри не рекомендуються до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

🇱🇻 Šī rīta uzbrukums Gunāra Astras ielā #Purvciems#Rīga#Latvija, kurā gājis bojā futbola aģents Romāns Bezzubovs. Video iesūtīja gan sekotāji, gan tas publicēts sociālos tīklos un ziņu portālos.

📹 via @pats_Kamispic.twitter.com/kQ37br7hCW — BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021

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Автор: Антон Дудар