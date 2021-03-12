Роман Яремчук, за даними ЗМІ, знаходиться в шорт-листі "канонірів".

Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив у сферу інтересів лондонського "Арсеналу".

Про це повідомляє footnews.be з посиланням на Indo Sport.

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Крім Яремчука, в шорт-листі у "Арсеналу" - Одсон Едуард з "Селтіка" та Андре Сілва, який виступає на правах оренди за "Айнтрахт" Франкфурт.

У поточному сезоні на рахунку Яремчука 15 голів у 23 матчах чемпіонату Бельгії, 2 голи в семи матчах єврокубків і 1 гол у двох іграх Кубка Бельгії.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.

Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.

Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.

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Автор: Антон Дудар