Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук потрапив у сферу інтересів лондонського "Арсеналу".
Про це повідомляє footnews.be з посиланням на Indo Sport.
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Крім Яремчука, в шорт-листі у "Арсеналу" - Одсон Едуард з "Селтіка" та Андре Сілва, який виступає на правах оренди за "Айнтрахт" Франкфурт.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 15 голів у 23 матчах чемпіонату Бельгії, 2 голи в семи матчах єврокубків і 1 гол у двох іграх Кубка Бельгії.
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Яремчук хотів покинути "Гент" ще перед стартом цього сезону, а у жовтні заявив, що "він не у в'язниці" і хоче покинути команду.
- Однак взимку "Гент" не став відпускати Яремчука. За інформацією ЗМІ, клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою, оскільки хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.
- У лютому стало відомо, що Яремчук продовжив контракт з "Гентом" до 2025 року.
- Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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