Яремчук провів проти Андерлехта на полі весь матч / фото kaagent.be
Український нападник Роман Яремчук став автором голу в матчі проти "Андерлехта" в 12-му турі чемпіонату Бельгії.
З кінця першого тайму команда українця програвала, але на 89-й хвилині Яремчук зрівняв рахунок і приніс "Генту" нічию - 1:1.
Українець перебував у центрі штрафного майданчика суперника і завдав точного удару головою в нижній кут воріт.
Всього в поточному сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 10 матчів, в яких забив вже 7 голів і віддав 2 асисти.
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