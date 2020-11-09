Роман Яремчук відзначився голом у другому поєдинку поспіль.

Український нападник Роман Яремчук став автором голу в матчі проти "Андерлехта" в 12-му турі чемпіонату Бельгії.

З кінця першого тайму команда українця програвала, але на 89-й хвилині Яремчук зрівняв рахунок і приніс "Генту" нічию - 1:1.

Українець перебував у центрі штрафного майданчика суперника і завдав точного удару головою в нижній кут воріт.

Всього в поточному сезоні чемпіонату Бельгії Яремчук провів 10 матчів, в яких забив вже 7 голів і віддав 2 асисти.

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Автор: Данило Слесь