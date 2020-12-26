Український нападник "Гента" Роман Яремчук отримав пряму червону картку в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти "Кортрейка".
Яремчук був вилучений вже на 21-й хвилині гри.
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Українець з незрозумілої причини двома руками грубо штовхнув у спину гравця "Кортрейка" Петара Голубовича, який у цей момент був без м'яча. Після перегляду відеоповтору рефері показав форварду червону картку.
Яремчук вперше заробив вилучення у складі "Гента", за який виступає з 2017 року. Раніше він отримував червону картку тільки в Першій лізі України - в 2013 році в складі "Динамо-2".
😱 | Roman Yaremchuk écope d'un carton rouge pour cette poussée sur Golubović. La bonne décision ? 🇺🇦🧐#KVKGNTpic.twitter.com/fJMHvU007s— Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 26, 2020
Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент".
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
У поточному сезоні на рахунку Яремчука 11 голів і 4 результативні передачі в 21 матчі за бельгійський клуб.
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