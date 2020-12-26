Роман Яремчук вилучений вже в першому таймі / фото nieuwsblad.be

Український нападник "Гента" Роман Яремчук отримав пряму червону картку в матчі 19-го туру чемпіонату Бельгії проти "Кортрейка".

Яремчук був вилучений вже на 21-й хвилині гри.

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Українець з незрозумілої причини двома руками грубо штовхнув у спину гравця "Кортрейка" Петара Голубовича, який у цей момент був без м'яча. Після перегляду відеоповтору рефері показав форварду червону картку.

Яремчук вперше заробив вилучення у складі "Гента", за який виступає з 2017 року. Раніше він отримував червону картку тільки в Першій лізі України - в 2013 році в складі "Динамо-2".

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Автор: Антон Дудар