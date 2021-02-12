Роман Яремчук допоміг "Генту" переламати хід кубкової зустрічі.

Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за "Гент" у матчі 1/8 фіналу Кубка Бельгії проти "Шарлеруа".

На 74-й хвилині матчу Яремчук зрівняв рахунок. Українець підхопив м'яч, яким володів його партнер по команді і завдав удару з розвороту.

У час, що залишився, "Гент" в підсумку дотиснув суперника і переміг з рахунком 3:1.

На рахунку Яремчука в поточному сезоні 13 голів і 4 результативні передачі в 28 матчах за бельгійський клуб.

Читайте такожФутболіст збірної України отримав капітанську пов'язку і забив гол за бельгійський клуб (відео)

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар