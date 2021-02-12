Український нападник Роман Яремчук відзначився забитим голом за "Гент" у матчі 1/8 фіналу Кубка Бельгії проти "Шарлеруа".
На 74-й хвилині матчу Яремчук зрівняв рахунок. Українець підхопив м'яч, яким володів його партнер по команді і завдав удару з розвороту.
У час, що залишився, "Гент" в підсумку дотиснув суперника і переміг з рахунком 3:1.
На рахунку Яремчука в поточному сезоні 13 голів і 4 результативні передачі в 28 матчах за бельгійський клуб.
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Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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