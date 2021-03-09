Гравці збірної України у вечір Міжнародного жіночого дня стали героями для своєї команди.
Нападник "Гента" Роман Яремчук реалізував вихід віч-на-віч проти воротаря "Остенде" і здобув мінімальну перемогу для колективу з рахунком 1:0. Асистував йому співвітчизник і тезка - Роман Безус.
Цей м'яч став для Яремчука 15-м в національному чемпіонаті та дозволив піднятися на 4-е місце в списку бомбардирів. Ще три голи форвард забив у єврокубках за "Гент" в цьому сезоні.
Команда наших хлопців посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Ліги Жюпіле. "Остенде" на четвертій позиції.
Зазначимо, що за цей матч портал Whoscored поставив оцінку Яремчуку - 7,1. А Безусу - 7,8! Це гарний показник, враховуючи, що найвищий бал на дві команди - 7,9.
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Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"
- Про можливий відхід Яремчука з бельгійського клубу розмови ходять давно. Він міг покинути команду ще у вересні, коли у нього стався конфлікт з екс-головним тренером команди.
У жовтні Яремчук публічно заявив, що він "не у в'язниці" і що хоче покинути "Гент". Взимку також повідомлялося, що форвард хоче перебратися в топ-чемпіонат.
За інформацією ЗМІ, "Гент" хоче виручити за Яремчука 20-25 мільйонів євро. Клуб вже отримував конкретні пропозиції щодо трансферу форварда, але відповів відмовою.
Головний тренер "Гента" взимку прояснив майбутнє Яремчука.
Форвард виступає за бельгійський клуб з 2017 року.
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