Колишні гравці "Динамо" стали героями вечору.

Гравці збірної України у вечір Міжнародного жіночого дня стали героями для своєї команди.

Нападник "Гента" Роман Яремчук реалізував вихід віч-на-віч проти воротаря "Остенде" і здобув мінімальну перемогу для колективу з рахунком 1:0. Асистував йому співвітчизник і тезка - Роман Безус.

Цей м'яч став для Яремчука 15-м в національному чемпіонаті та дозволив піднятися на 4-е місце в списку бомбардирів. Ще три голи форвард забив у єврокубках за "Гент" в цьому сезоні.

Команда наших хлопців посідає десяту сходинку в турнірній таблиці Ліги Жюпіле. "Остенде" на четвертій позиції.

Зазначимо, що за цей матч портал Whoscored поставив оцінку Яремчуку - 7,1. А Безусу - 7,8! Це гарний показник, враховуючи, що найвищий бал на дві команди - 7,9.

Роман Яремчук: можливий відхід з "Гента"

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Автор: Будрін Артем