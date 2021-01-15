Руні хоче спробувати себе у тренерському ремеслі / фото REUTERS
Легенда збірної Англії з футболу Уейн Руні завершив кар'єру.
Про це повідомляє ESPN.
35-річний Руні відтепер буде обіймати посаду головного тренера "Дербі Каунті". Контракт розрахований до літа 2023 року.
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Нагадаємо, що Руні захищав кольори "Евертона", "Манчестер Юнайтед", "Дербі Каунті" та "Ді Сі Юнайтед". За всю кар'єру нападник провів 541 матч і забив 231 гол. За збірну Англії Руні забив 53 м'ячі у 120 матчах.
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