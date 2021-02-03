Гравець "Барселони" Серджі Роберто здав 26 позитивних тестів на коронавірус, перш ніж одужати.
Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на журналіста Ксав'єра Кампоса.
В кінці листопада Роберто отримав травму, а 2 грудня стало відомо про те, що він заразився коронавірусом.
Читайте такожШедевр Мессі зі штрафного допоміг Барселоні обійти Реал в таблиці чемпіонату Іспанії (відео)
Після цього футболіст ще 25 разів здавав позитивні тести на COVID-19, перш ніж нарешті отримав негативний результат.
Через позитивні тести Роберто довгий час не міг повернутися до тренувань на базі "Барселони", щоб приступити до роботи з відновлення після травми.
Футболіст зміг повернутися на поле 1 лютого в матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетика".
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Хлопці - такі слабаки": американська гольфістка порівняла тест на коронавірус з оральним сексом
- Один з найкращих футбольних тренерів світу заразився коронавірусом
- Мессі подасть до суду на газету, що опублікувала фінансові умови його контракту
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram