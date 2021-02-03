Серджі Роберто не міг побороти вірус протягом тривалого часу.

Гравець "Барселони" Серджі Роберто здав 26 позитивних тестів на коронавірус, перш ніж одужати.

Про це повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на журналіста Ксав'єра Кампоса.

В кінці листопада Роберто отримав травму, а 2 грудня стало відомо про те, що він заразився коронавірусом.

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Після цього футболіст ще 25 разів здавав позитивні тести на COVID-19, перш ніж нарешті отримав негативний результат.

Через позитивні тести Роберто довгий час не міг повернутися до тренувань на базі "Барселони", щоб приступити до роботи з відновлення після травми.

Футболіст зміг повернутися на поле 1 лютого в матчі чемпіонату Іспанії проти "Атлетика".

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Автор: Антон Дудар