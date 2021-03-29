Серхіо Агуеро не буде продовжувати контракт з "городянами".

Аргентинський нападник Серхіо Агуеро оголосив про те, що покине "Манчестер Сіті" після закінчення сезону.

Форвард зробив заяву в Twitter, а "Ман Сіті" зробив репост публікації.

Агуеро підкреслив, що його контракт з "Ман Сіті" не буде продовжений.

"У мене залишиться почуття задоволення і гордості після цілих десяти сезонів у "Манчестер Сіті". У наші часи такий термін в одному клубі для професійного футболіста - це незвично", - зазначив аргентинець.

Читайте також"Якого біса?": зірка світового футболу шкодує про купівлю автомобіля за 400 тисяч євро (фото)"Я буду працювати на межі до кінця сезону, віддавати всі свої сили, щоб виграти ще більше титулів і принести радість фанатам. А потім почнеться новий етап з новими викликами, і я готовий зіткнутися з ними з колишньою пристрастю і повним професіоналізмом, які я завжди прикладав, щоб продовжувати виступати на найвищому рівні", - додав він.

Серхіо Агуеро: кар'єра в "Ман Сіті"

Агуеро приєднався до "Сіті" в 2011 році, перейшовши з "Атлетіко" та ставши на той момент рекордним підписанням "городян".

У футболці "Сіті" форвард провів 383 матчі, забивши 257 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу, а також найкращим бомбардиром в історії АПЛ серед іноземців.

З "городянами" він чотири рази виграв чемпіонат Англії, п'ять разів - Кубок ліги, три рази - Суперкубок країни, а також завоював Кубок Англії в 2019 році.

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Автор: Антон Дудар