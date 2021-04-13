Обслуговувати поєдинок буде та сама рефері, що і в першому колі.

Суддівський корпус Української асоціації футболу оприлюднив список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі 22-го туру УПЛ.

Про це повідомляє сайт УАФ.

Найбільш очікувану зустріч між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" випало судити Катерині Монзуль.

Боковими рефері будуть Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Четвертий суддя - Анастасія Романюк. Микола Балакін буде працювати на VAR.

Нагадаємо, що Монзуль в першому колі теж судила зустріч цих принципових суперників. Тоді команда Луїша Каштру розбила підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що "Українське Класичне" відбудеться 17 квітня о 19:30. На цю мить кияни випереджають "Шахтар" на 7 очок за 5 турів до фінішу змагань.

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Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 9 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді. Останній тур відбудеться на тиждень раніше, чим було заплановано, в інтересах збірної.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють півзахисник "Динамо" Віктор Циганков і форвард "Ворскли" Владислав Кулач, на рахунку яких по 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" (відбудеться 21 квітня) та "Олімпік" - "Зоря" (відбудеться 28 квітня) були перенесені через коронавірус. У другому колі був перенесений матч "Львів" - "Рух".

Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Будрін Артем