Дива не трапилося і євровесна для донецької команди завершилася.

Донецький "Шахтар" у другому матчі 1/8 Ліги Європи приймав вдома італійську "Рому".

В першому таймі обидва колективи грали обережно і як наслідок пішли на перерву без забитих голів. Проте одразу в дебюті другого тайму, римляни зусиллями Борхи Майораля забили гол й прирекли "Шахтар" забивати мінімум 5 м'ячів задля виходу в наступну стадію.

На 59-й хвилині "гірники" забили свій перший м'яч. Алан Патрік навісив в штрафний майданчик, а Жуніор Мораєс переправив м'яча в сітку воріт. Проте, радість не була довгою, оскільки Майораль оформив дубль, розстрілявши ворота Трубіна на 71-й хвилині.

За 10 хвилин до кінця зустрічі арбітр не призначив пенальті, попри те, що Миколу Матвієнка грубо збили в чужому карному майданчику.

Ліги Європи УЄФА. 1/8 фіналу. Матч-відповідь.

"Шахтар" - "Рома" - 1:2

Голи: Майораль, 48, 71 - Мораєс, 59

"Рома": Лопес, Крістанте, Кумбулла, Ібанез (Манчіні, 46), Спінаццола, К.Перес, Діавара (Пеллегріні, 59), Вільяр, Карсдорп (Перес, 59), Педро (Ель-Шаараві, 75), Майораль

"Шахтар": Трубін, Кривцов, Матвієнко, Вітао, Додо (Болбат, 82), Майкон, Патрік (Коноплянка, 60), Соломон (Судаков, 77), Антоніо, Тете (Марлос, 60), Мораєс (Дентінью, 77)

Огляд матчу від Volia Sport.

Шахтар - Рома: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний нападник "Роми" Борха Майораль. Його підсумковий бал - 8,5.

Результати жеребкування 1/4 фіналу "Рома" дізнається 19 березня о 14:00 за київським часом.

"Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі та у 28 випадках проходила далі.

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Автор: Будрін Артем