Донецький "Шахтар" повідомив про свої плани на січень.
17 січня "гірники" відправляються на перший зимовий збір до Туреччини. Як повідомляє сайт клубу, команда запланувала 4 спаринги.
21 січня, 18:00. "Шахтар" - "Лех" (Познань, Польща).
23 січня, 18:00. "Шахтар" - "Лудогорець" (Разград, Болгарія).
25 січня, 18:00. "Шахтар" - "Марібор" (Марібор, Словенія).
26 січня, 12:00. "Шахтар" - "Слован" (Братислава, Словаччина).
Читайте такожСейви голкіперів Динамо та Шахтаря увійшли до числа найкращих у Лізі чемпіонів (відео)
Відзначимо, що "Лудогорець", "Марібор" та "Слован" лідирують у своїх внутрішніх чемпіонатах.
Нагадаємо, що другий збір "Шахтар" також проведе в сонячній Туреччині.
"Шахтар" Донецьк: останні новини
- Футболіста Шахтаря включено до символічної збірної Ліги чемпіонів
- Вболівальники обрали найкращий гол Шахтаря у 2020 році (відео)
- "Є всі задатки": у Шахтарі назвали майбутнього тренера команди
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram