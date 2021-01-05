Чемпіон України запланував 4 спаринги.

Донецький "Шахтар" повідомив про свої плани на січень.

17 січня "гірники" відправляються на перший зимовий збір до Туреччини. Як повідомляє сайт клубу, команда запланувала 4 спаринги.

21 січня, 18:00. "Шахтар" - "Лех" (Познань, Польща).

23 січня, 18:00. "Шахтар" - "Лудогорець" (Разград, Болгарія).

25 січня, 18:00. "Шахтар" - "Марібор" (Марібор, Словенія).

26 січня, 12:00. "Шахтар" - "Слован" (Братислава, Словаччина).

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Відзначимо, що "Лудогорець", "Марібор" та "Слован" лідирують у своїх внутрішніх чемпіонатах.

Нагадаємо, що другий збір "Шахтар" також проведе в сонячній Туреччині.

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Автор: Budrin Artem