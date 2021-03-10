Французькі вболівальники психологічно тиснуть на суперника.

Ультрас чемпіонів Франції ПСЖ напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти "Барселони" розмістили непристойний банер на адресу жінки лідера іспанського клубу Жерара Піке - всесвітньо відомої колумбійської поп-співачки Шакіри.

Про це повідомляє Eurosport.

Вболівальники паризького клубу надрукували на полотні гасло "Шакіра з Ла-Жункери".

Зауважимо, що Ла-Жункера - це містечко, розташоване в Каталонії, на кордоні Іспанії та Франції. Воно відоме тим, що там один з найбільших будинків розпусти в Європі. Зазначалося, що багато людей, які прагнули побувати в цьому борделі, приїздили навіть з Франції.

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ПСЖ - "Барселона": перед матчем

Перша зустріч команд відбулася 16 лютого і завершилася розгромною перемогою ПСЖ з рахунком 4:1.

"Барселона" і ПСЖ раніше чотири рази перетиналися в плей-офф Ліги чемпіонів (тричі - у чвертьфіналі і один раз - в 1/8 фіналу). Тричі переможцями з дуелей виходили каталонці. Остання і найбільш пам'ятна зустріч команд відбулася в 2017 році, коли після 0:4 в гостях "Барселона" перемогла 6:1 вдома.

Французький молодий форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став другим футболістом після українця Андрія Шевченка, якому вдалося оформити хет-трик на "Камп Ноу" у ворота "Барселони" в рамках Ліги чемпіонів.

Неймар пропустить матч проти своєї колишньої команди. Він продовжує лікувати свою травму.

Судити матч буде бригада арбітрів з Англії на чолі з Ентоні Тейлором.

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Автор: Будрін Артем