Заражені футболісти ізольовані від команди, а рішення по матчу прийматиме швейцарська влада.

Тести трьох футболістів збірної України перед матчем Ліги націй проти Швейцарії виявилися позитивними.

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Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Напередодні збірна України прибула до Швейцарії і отримала результати тестів з Німеччини - всі вони були негативними.

Однак пізніше офіційна лабораторія УЄФА проінформувала, що після додаткових досліджень сліди COVID-19 були знайдені у зразках польових гравців Едуарда Соболя та Євгена Макаренка, а також воротаря Дмитра Різника.

Ці футболісти ізольовані в готельних номерах, а збірна України чекатиме на рішення місцевої влади щодо можливості провести матч.

Швейцарія - Україна: перед матчем

Матч Швейцарія - Україна має відбутися в Люцерні 17 листопада. Початок - о 21.45.

За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.

Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід до плей-офф у збірної України вже немає.

У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.

У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.

Ще до матчу з німцями у складі збірної України коронавірус підтвердився у чотирьох футболістів.

Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.

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Автор: Данило Слесь