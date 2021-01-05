Кріштіану Роналду включений в символічну збірну, а Ліонель Мессі - ні / фото REUTERS

Авторитетне французьке видання L'equipe склало символічну збірну за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє Twitter L’Equipe.

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У збірну року не був включений зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі.

Воротар: Мануель Нойєр ("Баварія")

Захисник: Альфонсо Девіс ("Баварія"), Серхіо Рамос ("Реал"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль")

Півзахисник: Тьяго Алькантара ("Баварія" / "Ліверпуль"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), 

Нападник: Неймар (ПСЖ), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовскі ("Баварія")

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Автор: Антон Дудар