Авторитетне французьке видання L'equipe склало символічну збірну за підсумками 2020 року.
Про це повідомляє Twitter L’Equipe.
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У збірну року не був включений зірковий нападник "Барселони" Ліонель Мессі.
Воротар: Мануель Нойєр ("Баварія")
Захисник: Альфонсо Девіс ("Баварія"), Серхіо Рамос ("Реал"), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль")
Півзахисник: Тьяго Алькантара ("Баварія" / "Ліверпуль"), Йозуа Кімміх ("Баварія"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"),
Нападник: Неймар (ПСЖ), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовскі ("Баварія")
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