Незвичайне вилучення заробив футболіст "Сівасспора" Хакан Арслан в матчі 15-го туру чемпіонату Туреччини проти "Бешикташа".
Про це повідомляє Hurryiet.
У першому таймі "Бешикташ" забив гол, який, на думку Арслана, не повинен був бути зарахований. Футболіст вважав, що під час атаки м'яч покинув межі поля.
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Після завершення тайму Арслан вирішив довести арбітру, що той був не правий. Футболіст взяв телефон, щоб показати рефері епізод з виходом м'яча за межі поля. Потім він у люті кинув смартфон на землю.
Арбітр показав гравцеві спершу жовту картку, а слідом і червону.
"Коли я побачив фотографію на телефоні, мені захотілося показати її судді. Він не став дивитися, я втратив самовладання і жбурнув телефон. Я не контролював себе", - прокоментував своє вилучення Арслан.
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