"Тоттенхем" у півфіналі Кубка англійської ліги здолав "Брентфорд" з Чемпіоншипа.
"Шпори" здобули перемогу завдяки голам Сона і Сіссоко в кожній з 45-хвилинок.
Моурінью ніколи не програвав у фіналі Кубку ліги. Жозе - третій тренер, який виходив у фінал з трьома різними клубами. Португальський спеціаліст перемагав у цьому турнірі 4 рази, і якщо це трапиться ще раз - це буде абсолютним рекордом.
Лондонці очікують свого суперника, який стане відомим сьогодні ввечері в дербі "Манчестер Юнайтед" та "Манчестер Сіті".
Кубок Ліги. 1/2 фіналу
"Тоттенхем" - "Брентфорд" - 2:0
Голи: Сіссоко, 12, Сон, 70
"Тоттенхем": Льоріс, Санчес, Орье, Регілон (Девіс, 71), Дайєр, Ндомбеле, Хейбьерг (Танганга, 86), Лукас Моура (Уінкс, 71), Сіссоко, Сон Хин Мін (Вінісіус, 89), Кейн
"Брентфорд": Райя, Генрі, Соренсен, Дальсгор, Піннок, Канос (Фосу, 74), Янельт (Маркондес, 74), Дасілва, Йенсен, Мбемо (Форс, 81), Тоуні
Попередження: Регілон - Канос, Янельт, Мбемо
Вилучення: Дасілва
Відеоогляд матчу опублікував YouTube-канал beIN SPORTS.
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