Асистенти Андрія Шевченка вшанували пам'ять великого поета.

Тренери збірної України з футболу прочитали вірш "Учітеся, брати мої", щоб вшанувати пам'ять Тараса Шевченка, який народився 9 березня.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

Вірш великого українського поета прочитали асистенти Андрія Шевченка Олександр Шовковський, Андреа Малдера та Андреа Азалін. Сам Андрій Шевченко в зйомках ролика не брав участі.

Також взяли участь тренери молодіжної та юнацьких збірних: Руслан Ротань, Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Володимир Єзерський та Сергій Нагорняк.

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Автор: Антон Дудар