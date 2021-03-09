Олександр Шовковський взяв участь у зйомках / YouTube / Ukrainian Assoсiation of Football
Тренери збірної України з футболу прочитали вірш "Учітеся, брати мої", щоб вшанувати пам'ять Тараса Шевченка, який народився 9 березня.
Про це повідомив офіційний сайт УАФ.
Вірш великого українського поета прочитали асистенти Андрія Шевченка Олександр Шовковський, Андреа Малдера та Андреа Азалін. Сам Андрій Шевченко в зйомках ролика не брав участі.
Також взяли участь тренери молодіжної та юнацьких збірних: Руслан Ротань, Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Володимир Єзерський та Сергій Нагорняк.
207-та річниця від дня народження Тараса Шевченка: інші новини
- Подружжя Зеленських вшанувало пам'ять Тараса Шевченка (фото)
- Олександр Черкас: якби Шевченко жив зараз, мав би тисячі фоловерів
- У Флоренції відкрили пам'ятник Шевченку (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram