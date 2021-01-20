Український півзахисник Руслан Малиновський став найкращим гравцем перенесеного матчу 10-го туру Серії А "Удінезе" - "Аталанта".
Малиновський отримав найвищу оцінку від порталу SofaScore - 7,8.
Українець провів на полі 81 хвилину, після чого був замінений. За цей час він завдав 3 удари по воротах (2 повз і 1 заблокований), пасував з точністю 84% (26 точних передач з 31), зробив 2 вдалі обведення, заробив на собі 4 фоли і допустив одну втрату.
Матч у підсумку завершився внічию - 1:1.
Зазначимо, що Малиновський потрапив до стартового складу "Аталанти" втретє поспіль.
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