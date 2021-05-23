Тренерський штаб збірної України має чудову нагоду поекспериментувати.

Збірна України 23 травня прийматиме збірну Бахрейну на ОСК "Металіст" в Харкові. Це перша товариська гра для "жовто-синіх" у цьому році.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Бахрейн.

Україна - Бахрейн: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 21.00.

Збірна України

Андрій Шевченко в цьому матчі не зможе розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група виконавців приєднається до команди пізніше. А це означає, що ігрову практику отримають ті, хто не часто з'являються на полі у формі національної команди.

Звісно, тренерський штаб цей поєдинок розглядає як поле для експериментів. А це вкрай важливо напередодні Євро-2020. В цьому протистоянні будуть перш за все тестуватися певні тактичні напрацювання, а результат відходить на п'ятий план. Вірогідно, ігрові хвилини отримає воротар Андрій П'ятов, щоб наблизитися до сотні поєдинків в графі "кількості проведених матчів за збірні".

Так чи інакше, в таборі наших хлопців панує чудова атмосфера й не залежно від результату матчу основна частина підготовки до Євро-2020 ще попереду.

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Збірна Бахрейну

Цікаво, що Шевченко на своїй передматчевій пресконференції відзначив, що в нього мало інформації по Бахрейну. Тренує Бахрейн португалець Еліу Соуза, який працював і з клубами, і зі збірними вище рівня. 51-річний фахівець очолював у минулому "Віторію", "Спортінг Ковільян" та молодіжну збірну Португалію.

Бахрейн посідає 99-е місце в рейтингу ФІФА. В останніх десяти поєдинках Бахрейн здобув сім перемог, одну нічию та зазнав двох поразок.

Хто не зіграє?

Збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні. Віктор Корнієнко захворів на ангіну.

Орієнтовний склад України

Україна: П'ятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Макаренко, Бондаренко, Шапаренко, Довбик, Марлос, Зубков

Арбітр

Матч судитиме чеський арбітр Павел Орел.

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Автор: Артем Будрін