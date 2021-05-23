Збірна України 23 травня прийматиме збірну Бахрейну на ОСК "Металіст" в Харкові. Це перша товариська гра для "жовто-синіх" у цьому році.
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Україна - Бахрейн.
Україна - Бахрейн: де дивитися матч
Початок зустрічі - о 21.00.
Збірна України
Андрій Шевченко в цьому матчі не зможе розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група виконавців приєднається до команди пізніше. А це означає, що ігрову практику отримають ті, хто не часто з'являються на полі у формі національної команди.
Звісно, тренерський штаб цей поєдинок розглядає як поле для експериментів. А це вкрай важливо напередодні Євро-2020. В цьому протистоянні будуть перш за все тестуватися певні тактичні напрацювання, а результат відходить на п'ятий план. Вірогідно, ігрові хвилини отримає воротар Андрій П'ятов, щоб наблизитися до сотні поєдинків в графі "кількості проведених матчів за збірні".
Так чи інакше, в таборі наших хлопців панує чудова атмосфера й не залежно від результату матчу основна частина підготовки до Євро-2020 ще попереду.
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Збірна Бахрейну
Цікаво, що Шевченко на своїй передматчевій пресконференції відзначив, що в нього мало інформації по Бахрейну. Тренує Бахрейн португалець Еліу Соуза, який працював і з клубами, і зі збірними вище рівня. 51-річний фахівець очолював у минулому "Віторію", "Спортінг Ковільян" та молодіжну збірну Португалію.
Бахрейн посідає 99-е місце в рейтингу ФІФА. В останніх десяти поєдинках Бахрейн здобув сім перемог, одну нічию та зазнав двох поразок.
Хто не зіграє?
Збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні. Віктор Корнієнко захворів на ангіну.
Орієнтовний склад України
Україна: П'ятов, Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Макаренко, Бондаренко, Шапаренко, Довбик, Марлос, Зубков
Арбітр
Матч судитиме чеський арбітр Павел Орел.
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