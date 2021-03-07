Українці в результативному матчі поступилися на своєму полі.

Збірна України з футзалу провела третій матч у кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.

"Жовто-сині" в Запоріжжі при порожніх трибунах програли Хорватії.

Читайте такожПрикра поразка в кінці матчу: український клуб вилетів з футзальної Ліги чемпіонів (відео)Ця поразка стала другою поспіль у двох матчах проти хорватської збірної, яка тепер гарантувала собі путівку на чемпіонат Європи.

Україна - Хорватія - 2:7

Голи: Шотурма, 11, Зварич, 12 - Матошевич, 9, Маринович, 15, 23, 35, Єловчич, 31, Канюх, 32, Сухов, 39 (автогол)

Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: що потрібно знати

Збірна України веде боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії. Українці проведуть по два матчі з кожним суперником.

Раніше українці розгромили збірну Албанії, а також програли хорватам на виїзді.

Після двох матчів Україна посідає друге місце в групі (3 очки в 3 матчах). Хорватія (12 очок в 4 іграх) вже гарантувала собі путівку на Євро.

Згідно з регламентом, у фінальний турнір вийдуть вісім переможців груп, шість найкращих других місць, а також переможець стикових матчів між двома найгіршими другими командами.

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Автор: Антон Дудар