Україна програла Хорватії / фото twitter.com/HNS_CFF
Збірна України з футзалу у другому матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2022 грала в Хорватії.
Команда Олександра Косенка зазнала поразки. Українці пропустили першими, потім вийшли вперед, але не змогли втримати свою перевагу.
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Хорватія - Україна - 3:2
Голи: Сутон, 2, Єловчич, 35, Перич, 38 - Педяш, 9, Малишко, 19
Збірна України у відборі на Євро-2022 з футзалу: що потрібно знати
- Збірна України веде боротьбу за путівку на чемпіонат Європи в одній групі з командами Хорватії, Данії та Албанії. Українці проведуть по два матчі з кожним суперником.
- Раніше українці розгромили збірну Албанії.
- Після двох матчів Україна посідає друге місце в групі. Хорватія лідирує (9 очок в 3 іграх).
- Згідно з регламентом, у фінальний турнір вийдуть вісім переможців груп, шість найкращих других місць, а також переможець стикових матчів між двома найгіршими другими командами.
- Наступний матч у відборі українці проведуть 7 березня - у Запоріжжі проти збірної Хорватії.
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