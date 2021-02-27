У рамках 16-го туру чемпіонату України "Маріуполь" приймав вдома "Дніпро-1".
Колектив Ігоря Йовічевіча двічі вів у рахунку, але обидва рази примудрився втратити перевагу та дозволити супернику зрівняти рахунок у зустрічі.
Для гостей обірвалася переможна серія. Дніпряни вперше в новому році втратили очки. Що стосується "Маріуполя", то в них радикально інша ситуація: азовці вперше у другій частині сезону набрали залікові пункти.
Українська Прем'єр-ліга. 16-й тур.
"Маріуполь" - "Дніпро-1" - 2:2
Голи: Меліченко, 35, Кулаков, 87 - Дуглас, 13, Довбик, 61 (пен.)
"Маріуполь": Кудрик, Биков, Чоботенко, Чех, Мішньов, Очеретько (Кулієв, 73), Меліченко, Кащук (Бондаренко, 63), Танковський (Петерман, 46), Стасюк (Драмбаєв, 63), Сікан (Кулаков, 46)
"Дніпро-1": Юрчук, Довбик (Хобленко, 76), Когут (Ді Франко, 59), Логінов, Тейлор, Дуглас, Дубінчак (Цуріков, 84), Чуже, Назаренко (Булеца, 59), Піхальонок, Ігнатенко
Читайте такожУПЛ: Десна здобула розгромну перемогу в стартовому матчі туру
Українська Прем'єр-ліга: положення команд
- На цю мить в таблиці лідирує "Динамо". У них 34 очки.
- "Шахтар" дихає киянам в спину з другого місця. У "гірників" 33 бали.
- "Маріуполь" лише на 9-ому місці. У азовців 17 очок. "Дніпро-1" у своєму активі має на 2 залікові пункти менше і посідає 10-у сходинку.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram