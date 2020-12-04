Нагорода дісталася представникам луганської "Зорі" та " Інгульця"

Півзахисник луганської "Зорі" Владислав Кочергін визнаний найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги в листопаді, а найкращим тренером місяця став наставник "Інгульця" Сергій Лавриненко.

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

За підсумками голосування вболівальників за найкращого футболіста місяця Кочергін набрав 34% голосів. Він випередив представника "Ворскли" Сергія Яворського (29%), форварда "Динамо" Беньяміна Вербича (16%) та інших гравців.

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У листопаді Кочергін провів за "Зорю" три матчі, в яких забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Лавриненко в опитуванні на найкращого тренера отримав 50% голосів. Він обійшов Юрія Максимова (38%), Руслана Костишина (7%) і Володимира Шарана (5%).

У листопаді "Інгулець" під керівництвом Лавриненко здобув історичну першу перемогу клубу в УПЛ. Також команда два рази зіграла внічию і один раз програла.

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Автор: Антон Дудар