Українець вийшов на заміну і взяв участь у гольовій атаці.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко взяв участь у матчі 15-го туру АПЛ між "Вест Хемом" і "Брайтоном".

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Українець вийшов на заміну відразу після перерви, коли його команда поступалася з рахунком 0:1.

На 60-й хвилині Ярмоленко взяв участь у гольовій атаці "молотобійців". Українець віддав передголову передачу - він навісив у штрафну, після чого Мануель Лансіні зробив пас на Бена Джонсона, який зрівняв рахунок.

До кінця матчу команди ще раз обмінялися голами. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

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Автор: Антон Дудар