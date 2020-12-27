Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко взяв участь у матчі 15-го туру АПЛ між "Вест Хемом" і "Брайтоном".
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Українець вийшов на заміну відразу після перерви, коли його команда поступалася з рахунком 0:1.
На 60-й хвилині Ярмоленко взяв участь у гольовій атаці "молотобійців". Українець віддав передголову передачу - він навісив у штрафну, після чого Мануель Лансіні зробив пас на Бена Джонсона, який зрівняв рахунок.
До кінця матчу команди ще раз обмінялися голами. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.
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