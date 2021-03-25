Златан Ібрагімович зіграв за Швецію вперше з 2016 року / фото REUTERS

25 березня ще низка національних команд стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Результати матчів

Група В

Швеція - Грузія - 1:0

Іспанія - Греція - 1:1

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Група С

Болгарія - Швейцарія - 1:3

Італія - Північна Ірландія - 2:0

Група F

Ізраїль - Данія - 0:2

Молдова - Фарерські острови - 1:1

Шотландія - Австрія - 2:2

Група I

Андорра - Албанія - 0:1

Угорщина - Польща - 3:3

Англія - Сан-Марино - 5:0

Група J

Ліхтенштейн - Вірменія - 0:1

Румунія - Північна Македонія - 3:2

Німеччина - Ісландія - 3:0

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються. 
  • Кваліфікація ЧС-2022: результати 1-го туру 24 березня.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

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Автор: Антон Дудар