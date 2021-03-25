25 березня ще низка національних команд стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.
Результати матчів
Група В
Швеція - Грузія - 1:0
Іспанія - Греція - 1:1
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Група С
Болгарія - Швейцарія - 1:3
Італія - Північна Ірландія - 2:0
Група F
Ізраїль - Данія - 0:2
Молдова - Фарерські острови - 1:1
Шотландія - Австрія - 2:2
Група I
Андорра - Албанія - 0:1
Угорщина - Польща - 3:3
Англія - Сан-Марино - 5:0
Група J
Ліхтенштейн - Вірменія - 0:1
Румунія - Північна Македонія - 3:2
Німеччина - Ісландія - 3:0
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.
- Кваліфікація ЧС-2022: результати 1-го туру 24 березня.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
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