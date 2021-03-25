Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 25 березня

Златан Ібрагімович віддав асист після повернення в збірну, Іспанія не змогла обіграти Грецію.

25 березня ще низка національних команд стартувала у кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Результати матчів Група В Швеція - Грузія - 1:0 Іспанія - Греція - 1:1 Читайте такожЗбірна України відібрала очки у Франції в стартовому матчі відбору на ЧС-2022 Група С Болгарія - Швейцарія - 1:3 Італія - Північна Ірландія - 2:0 Група F Ізраїль - Данія - 0:2 Молдова - Фарерські острови - 1:1 Шотландія - Австрія - 2:2 Група I Андорра - Албанія - 0:1 Угорщина - Польща - 3:3 Англія - Сан-Марино - 5:0 Група J Ліхтенштейн - Вірменія - 0:1 Румунія - Північна Македонія - 3:2 Німеччина - Ісландія - 3:0 Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної не враховуються.

Кваліфікація ЧС-2022: результати 1-го туру 24 березня.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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