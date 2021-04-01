Відбір на ЧС-2022: результати всіх матчів 31 березня

Нічия України, сенсаційна поразка Німеччини, перемоги Франції, Англії, Іспанії та Італії.

31 березня відбулися матчі 3-го туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Збірна України в цьому турі не змогла обіграти збірну Казахстану. Результати матчів Група В Греція - Грузія - 1:1 Іспанія - Косово - 3:1 Положення команд: Іспанія - 7 очок (3 гри), Швеція - 6 (2), Греція - 2 (2), Грузія - 1 (3), Косово - 0 (2) Група С Литва - Італія - 0:2 Північна Ірландія - Болгарія - 0:0 Положення команд: Італія - 9 очок (3 гри), Швейцарія - 6 (2), Північна Ірландія - 1 (2), Болгарія - 1 (3), Литва - 0 (2) Група D Україна - Казахстан - 1:1 Боснія і Герцеговина - Франція - 0:1 Положення команд: Франція - 7 очок (3 гри), Україна - 3 (3), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 1 (2), Казахстан - 1 (2) Група F Молдова - Ізраїль - 1:4 Шотландія - Фарерські острови - 4:0 Австрія - Данія - 0:4 Положення команд: Данія - 9 очок (3 гри), Шотландія - 5 (3), Ізраїль - 4 (3), Австрія - 4 (3), Фарерські острови - 1 (3), Молдова - 1 (3) Група I Андорра - Угорщина - 1:4 Англія - Польща - 2:1 Сан-Марино - Албанія - 0:2 Положення команд: Англія - 9 очок (3 гри), Угорщина - 7 (3), Албанія - 6 (3), Польща - 4 (3), Андорра - 0 (3), Сан-Марино - 0 (3) Група J Вірменія - Румунія - 3:2 Ліхтеншейн - Ісландія - 1:4 Німеччина - Північна Македонія - 1:2 Положення команд: Вірменія - 9 очок (3 гри), Північна Македонія - 6 (3), Німеччина - 6 (3), Румунія - 3 (3), Ісландія - 3 (3), Ліхтенштейн - 0 (3) Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати У стартовому матчі кваліфікації Україна в гостях змогла відібрати очки у Франції. У другому матчі українська команда у меншості розписала мирову з Фінляндією.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Наступні матчі відбору будуть зіграні у вересні.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на основі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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