Вільям Саліба зняв на відео мастурбацію свого партнера по збірній.

Захисник лондонського "Арсеналу" Вільям Саліба, який у січні на правах оренди перейшов до "Ніцци", потрапив у скандал через інтимне відео.

Про це повідомляє RMC Sport.

Кілька років тому Саліба зняв на камеру свого телефону відео, на якому його партнер по юнацькій збірній Франції (імовірно Улрік Енеме) займається мастурбацією, дивлячись в екран смартфона.

На відео гравець "канонірів" також показав на фронтальну камеру самого себе і ще двох футболістів, які сиділи на дивані.

Відео потрапило в мережу кілька днів тому і швидко стало вірусним. Ця подія збіглася з критикою Саліби на адресу головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети. Футболіст звинувачував тренера в тому, що той не дає йому шансів проявити себе.

Федерація футболу Франції заявила, що проведе перевірку даного інциденту, оскільки вважає, що він завдає шкоди всьому французькому футболу.

Саліба перейшов в "Арсенал" з "Сент-Етьєна" влітку 2019 року за 30 мільйонів євро, і відразу ж був відданий назад в оренду. У 2020 році футболіст повернувся в "Арсенал", проте не провів жодного матчу за англійський клуб.

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Автор: УНІАН