Кияни після домашньої поразки гратимуть на виїзді.

Київське "Динамо" 18 березня проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти іспанського "Вільярреала". Зустріч пройде на арені "Естадіо де ла Кераміка".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Динамо.

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Вільярреал - Динамо: де дивитися матч

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

У прямому ефірі матч можна буде подивитися в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Також трансляція протистояння іспанського та українського клубів буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Вільярреал - Динамо: перед матчем

Перша зустріч команд пройшла в Києві 11 березня і завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 0:2.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Динамо" в УПЛ здобуло найважливішу перемогу над "Зорею" (2:0), а "Вільярреал" в чемпіонаті Іспанії виграв у "Ейбара" з рахунком 3:1.

"Динамо" раніше в єврокубках проходило далі лише в двох випадках з дев'яти при поразці в першому матчі на своєму полі.

В Іспанії кияни в єврокубках перемагали лише один раз в 14 матчах (4:0 проти "Барселони) при п'яти нічиїх і восьми поразках.

Матч "Вільярреал" - "Динамо" обслужить шведський рефері Андреас Екберг.

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Автор: Антон Дудар