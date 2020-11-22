"МЮ" хотів орендувати Віталія Миколенка з правом викупу.

"Манчестер Юнайтед" у літнє міжсезоння хотів підписати українського захисника "Динамо" Віталія Миколенка.

Про це повідомив ведучий шоу "ТаТоТаке" на YouTube Михайло Співаковський.

Англійський клуб пропонував "Динамо" оренду Миколенка з обов'язковим правом викупу. Йшлося про досить солідну суму.

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Однак "Динамо" хоче виручити за Миколенка до 40 мільйонів євро, тоді як "МЮ" був готовий заплатити менше.

Інтерес до Миколенка, за інформацією ведучого, також проявляє "Мілан".

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Автор: Антон Дудар