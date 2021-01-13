Владислав Вакула отримуватиме ігрову практику в "Десні".

Півзахисник "Шахтаря" Владислав Вакула на правах оренди перейшов до чернігівської "Десни".

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Про це повідомила прес-служба "Десни" на сторінці клубу в Facebook.

21-річний Вакула виступатиме за "Десну" до кінця сезону 2020-2021.

Футболіст вже приступив до тренувань з командою.

У поточному сезоні Вакула провів за "Шахтар" всього 2 матчі - в цілому 85 хвилин.

"Десна": результати сезону

Осінню частину сезону "Десна" завершила на третьому місці в таблиці УПЛ. Після 13 турів клуб з Чернігова набрав 23 очки.

З Кубка України "Десна" вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Зорі".

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Автор: Антон Дудар