Владислав Вакула - гравець Десни / фото ФК Десна
Півзахисник "Шахтаря" Владислав Вакула на правах оренди перейшов до чернігівської "Десни".
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Про це повідомила прес-служба "Десни" на сторінці клубу в Facebook.
21-річний Вакула виступатиме за "Десну" до кінця сезону 2020-2021.
Футболіст вже приступив до тренувань з командою.
У поточному сезоні Вакула провів за "Шахтар" всього 2 матчі - в цілому 85 хвилин.
фото ФК Десна
"Десна": результати сезону
- Осінню частину сезону "Десна" завершила на третьому місці в таблиці УПЛ. Після 13 турів клуб з Чернігова набрав 23 очки.
- З Кубка України "Десна" вилетіла на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Зорі".
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