"Олександрія" вперше програла в новому році.

У рамках 16-го туру УПЛ "Олександрія" та "Ворскла" зустрічалися у Полтаві. Матч завершився перемогою господарів - 3:1.

У першому таймі Владислав Кулач влучно поцілив у ворота команди з Кіровоградської області. У другому таймі полтавці заробили право на пенальті, який реалізував все той же Кулач. Владислав забив 8-й гол в сезоні та увірвався на 3-ю сходинку в списку бомбардирів УПЛ поточного сезону.

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Ще один гол за "Ворсклу" забив Олів'є Тіль. За гостей відзначився Роман Вантух, який є вихованцем київського "Динамо" та перебуває в оренді від столичного клубу.

"Ворскла" вперше за шість матчів УПЛ здобула перемогу. До цього було чотири нічиї та дві поразки.

У полтавців в активі 25 очок, вони посідають п'яте місце в таблиці УПЛ. "Олександрія" (22 очки) йде сьомою.

"Ворскла" - "Олександрія" - 3:1

Голи: Кулач 39, Тілль 70, Кулач, 77 (пен.) - Вантух, 55

"Ворскла": Різник, Пердута, Скляр, Тілль (Ноойєра 82), Кулач, Степанюк (Челядін 71), Чеснаков, Цітаішвілі (Сапай 65), Пуцлін, Кані (Пальярес 65), Ндіайе

"Олександрія": Білик, Бабогло, Ковалець, Мірошниченко, Лучкевич, Сітало, (Устименко 67), Гречишкін, Банада (Новіков 80), Вантух (Стецков 80), Бондаренко

Попередження: Гречишкін 1, Вантух 52, Шастал 57, Банада 76, Сітало, 79 - Ноойєра, 90

Українська Прем'єр-ліга: 16-й тур

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Автор: Будрін Артем