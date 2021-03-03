Юрій Розанов / фото footballua.tv
У віці 59 років перестало битися серце авторитетного російського коментатора Юрія Розанова, який працював на українському телеканалі "Футбол" з 2012 по 2014 роки.
Про це повідомив журналіст Василь Уткін у Тwitter.
Розанов загинув після тривалої боротьби з раком. Фахівець працював на телебаченні й радіо, спеціалізувався не лише на футболі, а й на хокейних матчах. Він озвучував і був голосом відомої комп'ютерної гри - футбольного симулятора FIFA.
Читайте такожНа поховальну церемонію батька Суркісів прийшло безліч відомих особистостей (відео)
Вас також можуть зацікавити новини:
- Найкращий футбольний тренер світу не зміг потрапити на похорон мами через карантин
- Мама легендарного Роналдіньо померла через ускладнення від коронавірусу
- У родині одного з найкращих футбольних воротарів світу сталася жахлива трагедія
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram