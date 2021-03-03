Журналіст не зміг побороти онкологічне захворювання.

У віці 59 років перестало битися серце авторитетного російського коментатора Юрія Розанова, який працював на українському телеканалі "Футбол" з 2012 по 2014 роки.

Про це повідомив журналіст Василь Уткін у Тwitter.

Розанов загинув після тривалої боротьби з раком. Фахівець працював на телебаченні й радіо, спеціалізувався не лише на футболі, а й на хокейних матчах. Він озвучував і був голосом відомої комп'ютерної гри - футбольного симулятора FIFA.

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Автор: Будрін Артем