Динамо чекає гра з чемпіоном Італії на виїзді.

2 грудня на Ювентус Стедіум в Турині відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Динамо".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.

Ювентус - Динамо: де дивитися матч

"Динамо"

Наразі гравці "Динамо" знаходяться в непоганій формі і повинні бути в гарному настрої: команда продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. В останньому турі УПЛ вони здобули перемогу над міцною полтавською "Ворсклою" , а нападник команди Беньямін Вербич навіть був визнаний кращим гравцем за підсумками 11-го туру чемпіонату України.

У самій Лізі чемпіонів справи киян йдуть гірше: вони вже втратили шанси на вихід в плей-офф турніру і тепер борються за третє місце з "Ференцварошем" Сергія Реброва. Очевидно, що єврокубкова весна у вже звичній Лізі Європи дуже важлива для підопічних Мірчі Луческу.

На цей час, маючи в активі одне очко, "Динамо" займає третє місце в своїй групі. Вони випереджають угорський "Ференцварош" за рахунок кращої різниці забитих/пропущених м'ячів. Тому "Динамо" в матчі проти "Ювентуса" спробує заробити якісь очки, щоб перед останнім туром мати більш вигідну позицію, ніж угорський клуб у боротьбі за Лігу Європи.

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"Ювентус"

"Ювентус" в рідному чемпіонаті як і раніше трохи лихоманить: вони займають там незвичну для них четверту сходинку, набравши всього 17 очок за дев'ять матчів. На вихідних туринці не зуміли здолати зовсім скромний "Беневенто" на виїзді, зігравши в нічию 1:1.

А ось в Лізі чемпіонів у "Ювентуса" ситуація дзеркальна - команда вже вийшла в наступний етап турніру. Тому "Ювентус" не буде особливо мотивований перед майбутнім туром, оскільки свої турнірні завдання клуб вже по суті виконав. Напевно, тренер команди Андреа Пірло вирішить не задіяти і грі своїх ключових виконавців або, як мінімум, буде проведена ротація складу.

"Ювентус" набрав 9 очок і займає друге місце в групі G, поступаючись тільки "Барселоні".

Хто не зіграє?

В заявку "Динамо" на матч проти "Ювентуса" увійшло 24 футболісти. Луческу зможе розраховувати на всіх лідерів атаки своєї команди. Однією з болючих втрат для Динамо може стати тільки відсутність ключового гравця "Динамо" Віталія Буяльського.

У "Ювентуса" під питанням центрбеки Демірал і К'єлліні, а також легендарний Буффон. Також малоймовірна поява на футбольному полі Даніло, Куадрадо і Дібали.

Орієнтовні склади

"Ювентус": Щесни, Фработа, Бонуччі, Де Лігт, Алекс Сандро, Бентанкур, Рабійо, Роналду, К'єза, Ремзі, Мората

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко,Попов, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Шапаренко, Де Пена, Вербич

Слова перед матчем

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу:

"Нас чекає складний поєдинок. Ювентус вже вийшов в 1/8 фіналу, але їм потрібні три очки, щоб в останньому турі поборотися з Барселоною за перше місце. А наш фінал відбудеться не в цьому матчі. Це буде матч з Ференцварошем. Для нас Ліга Європи була б хорошим підсумком".

Головний тренер "Ювентуса" Андреа Пірло:

"На поле вийдуть кращі гравці, тому що всі ігри є важливими. У той же час Куадрадо і Даніло отримають відпочинок, так як вони багато грали останнім часом. Я абсолютно не переживаю через результат гри проти Беневенто".

Арбітр

Матч "Ювентус" - "Динамо" розсудить арбітр-жінка. Вперше матч Ліги чемпіонів довірили 36-річній француженці Стефані Фраппар, яка раніше в міжнародній кар'єрі обслуговувала Суперкубок УЄФА, а також три матчі Ліги Європи, включаючи "Лестер" - "Зоря".

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Автор: Олег Давигора