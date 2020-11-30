Всі лідери в строю: Динамо оголосило заявку на матч із Ювентусом

Луческу зможе розраховувати на всіх лідерів атаки своєї команди.

Київське "Динамо" оголосило офіційну заявку на матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", до якої увійшло 24 футболісти. Луческу зможе розраховувати на всіх лідерів атаки своєї команди. Заявка "Динамо" на матч проти "Ювентуса" Воротар: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Денис Бойко. Захисник: Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Томаш Кендзьора. Півзахисник: Сергій Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Георгій Цитаїшвілі, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Богдан Ледньов, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш. Нападник: Жерсон Родрігес, Клейтон, Владислав Супряга. Читайте такожЮвентус-Динамо: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів Ювентус-Динамо: перед матчем Матч "Ювентус" - "Динамо" пройде в середу на Туринському Juventus Stadium і почнеться о 22.00 за київським часом.

У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися Старій Синьйорі на НСК "Олімпійський" у Києві - 0:2.

У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.

"Динамо" перед зустріччю з "Ювентусом" в УПЛ переграло полтавську "Ворсклу", а туринці у своєму чемпіонаті не зуміли здолати скромний "Беневенто". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олег Давигора

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