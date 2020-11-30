УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 11-го туру чемпіонату України.
Нагорода дісталася футболісту "Динамо" Беньяміну Вербичу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За підсумком голосування, перемогу в даній номінації здобув нападник київського Динамо Беньямін Вербич, дві результативні дії (гол + гольовий пас) якого допомогли його клубу впоратися з полтавською Ворсклою (2:1) у центральному матчі українського уїк-енду.
До складу комісії увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.
Беньямін Вербич у голосуванні на 2 бали випередив півзахисника "Зорі" Владислава Кочергіна, на рахунку якого гол+пас у зустрічі з "Минаєм" (3:0).
Читайте такожУкраїнська премія-ліга: результати 11-го туру, таблиця
Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур
- У стартовому матчі туру "Маріуполь" обіграв "Львів".
- "Олександрія" у меншості не змогла перемогти аутсайдера УПЛ.
- "Динамо" в центральному матчі туру розібралося з "Ворсклою".
- "Шахтар" зберіг 3 очки відставання від "Динамо", вирвавши перемогу в матчі з "Дніпром-1".
- "Зоря" з великим рахунком обіграла "Минай", а "Колос" і "Десна" поділили очки у матчі з двома пенальті.
- "Інгулець" у домашньому матчі виграв у "Олімпіка" після двох помилок воротаря.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram