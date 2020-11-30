Вербич випередив Кочергіна в боротьбі за звання кращого гравця 11-го туру УПЛ.

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 11-го туру чемпіонату України.

Нагорода дісталася футболісту "Динамо" Беньяміну Вербичу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумком голосування, перемогу в даній номінації здобув нападник київського Динамо Беньямін Вербич, дві результативні дії (гол + гольовий пас) якого допомогли його клубу впоратися з полтавською Ворсклою (2:1) у центральному матчі українського уїк-енду.

До складу комісії увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Беньямін Вербич у голосуванні на 2 бали випередив півзахисника "Зорі" Владислава Кочергіна, на рахунку якого гол+пас у зустрічі з "Минаєм" (3:0).

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

"Інгулець" у домашньому матчі виграв у "Олімпіка" після двох помилок воротаря.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора