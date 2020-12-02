Стали відомі стартові склади туринського "Ювентуса" і київського "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде в Турині.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.
Склади команд
"Ювентус": Щенсни, Демірал, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро, Бентанкур, Ремзі, Маккенні, К'єза, Роналду, Мората
Запасні: Пінсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бернардескі, Да Граса, Дрегушин, Фработта, Портанова, Кулусевскі
"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Родрігес, Вербич
Запасні: Нещерет, Бойко, Белуце, Шабанов, де Пена, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Клейтон, Сирота, Супряга
Ювентус - Динамо: перед матчем
- Матч "Ювентус" - "Динамо" пройде сьогодні, 2 грудня, в Турині. Початок - о 22.00. Де дивитися матч по ТБ.
- У нинішньому розіграші підопічні Мірчі Луческу поступилися "Старій Синьйорі" на НСК "Олімпійськи " у Києві - 0:2.
- У минулому турі кияни втратили шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. У "Динамо", як і у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очок, "Ювентус" - 9.
- На матчі "Ювентус" - "Динамо" вперше в історії ЛЧ працюватиме жінка-арбітр.
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу дав свої коментарі перед грою.
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