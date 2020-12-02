Кріштіану Роналду вийде в основі Ювентусу / фото REUTERS

Стали відомі стартові склади туринського "Ювентуса" і київського "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде в Турині.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.

Склади команд

"Ювентус": Щенсни, Демірал, де Лігт, Бонуччі, Алекс Сандро, Бентанкур, Ремзі, Маккенні, К'єза, Роналду, Мората

Запасні: Пінсольо, Артур, Дибала, Данило, Куадрадо, Рабьо, Бернардескі, Да Граса, Дрегушин, Фработта, Портанова, Кулусевскі

"Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Родрігес, Вербич

Запасні: Нещерет, Бойко, Белуце, Шабанов, де Пена, Леднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Клейтон, Сирота, Супряга

Ювентус - Динамо: перед матчем

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар